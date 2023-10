Die israelische Armee hat in der Nacht weiter Ziele in Gaza-Stadt angegriffen. (Fatima Shbair / AP / dpa / Fatima Shbair)

Die israelische Luftwaffe bombardierte erneut Ziele im Gazastreifen. Dabei sei unter anderem ein Gebäude angegriffen worden, in dem Angehörige der Hamas untergebracht gewesen seien, teilte das Militär heute früh mit. Zugleich seien mehrere Kommandozentralen der Organisation attackiert worden. Insgesamt seien bis heute mehr als 500 Ziele im Gazastreifen im Visier gewesen. Weiter hieß es, im Süden seien rund 100.000 Reservisten zusammengezogen worden. Deren Aufgabe sei es, zu verhindern, dass die Hamas weiter militärisch in der Lage sein werde, Israelis zu bedrohen. Zugleich wird ihr vorgeworfen, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Kämpfer der Hamas hatten die Grenze zu Israel überwunden und zahlreiche Menschen verschleppt. Aus dem Grenzgebiet wurden an mehreren Stellen Gefechte zwischen beiden Seiten gemeldet.

Seit dem Beginn der Angriffe verzeichnete Israel bislang insgesamt mindestens 700 Todesopfer, die Zahl der Entführten wird auf 100 geschätzt. Aus dem Gazastreifen wurden mehr als 400 Tote gemeldet.

