In Israel hat die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Ministerpräsident Netanjahu wegen Korruption erläutert.

Sie veröffentlichte auf Anfrage von Anwälten des Regierungschefs ein Schreiben mit Details. Danach wird Netanjahu in drei Korruptionsfällen Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen. So wird ihm etwa zur Last gelegt, sich in Regulierungsfragen für eine Telekommunikationsfirma eingesetzt zu haben. Im Gegenzug soll Netanjahu eine positive Berichterstattung über ihn auf einer Nachrichtenwebsite verlangt haben, die das entsprechende Unternehmen betreibt. Netanjahu bestreitet alle Vorwürfe und sieht sich als Opfer einer Hexenjagd.



Der Prozess gegen den israelischen Ministerpräsident begann im vergangenen Jahr. Er soll im nächsten Monat fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.