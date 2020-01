Bundespräsident Steinmeier fliegt heute nach Israel, um am internationalen Gedenken in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem teilzunehmen.

Dazu werden morgen Staatsgäste aus fast 50 Ländern erwartet, unter ihnen die Präsidenten von Frankreich und Russland, Macron und Putin, US-Vizepräsident Pence und der britische Thronfolger Prinz Charles. Anlass ist der 75. Jahrestag der Befreiung des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Steinmeier wird als erstes deutsches Staatsoberhaupt in Yad Vashem eine Rede halten. Am kommenden Montag, dem eigentlichen Jahrestag, werden Steinmeier und der israelische Staatspräsident Rivlin an einer Gedenkveranstaltung in Auschwitz teilnehmen.