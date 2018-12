Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen israelischen Schriftsteller und Friedensaktivisten Amos Oz gewürdigt.

Steinmeier betonte in seinem Kondolenzschreiben, für Oz sei der Kampf gegen Gewalt und Fanatismus jeder Couleur - auch im eigenen Land - zum Lebensthema geworden. Außenminister Maas nannte Oz einen "unerschrockenen Verfechter" eines Friedens im Nahen Osten.



Oz war gestern im Alter von 79 Jahren gestorben. Der Schriftsteller und Mitbegründer der Friedensbewegung "Peace Now" wurde weltweit mit vielen Preisen ausgezeichnet, in Deutschland erhielt er unter anderem den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Berühmt wurde er mit seinem autobiografischem Roman "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis".