Krieg in Nahost

Treibstoffmangel im Gaza-Streifen (picture alliance / Anadolu / Ashraf Amra)

Armeesprecher Halevi erklärte, man werde solche Lieferungen für die Krankenhäuser in dem Palästinensergebiet unter Aufsicht zulassen, wenn der Kraftstoff dort ausgehe. Dies sei aber offenbar entgegen palästinensischer Darstellungen noch nicht der Fall. Nach Angaben der von der Terrorgruppe kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza dagegen können 16 der 35 Kliniken in dem Gebiet derzeit wegen eines Mangels an Diesel keine Patienten mehr behandeln.

Israel bat Deutschland und andere Staaten um Lazarettschiffe zur Behandlung von Verletzten aus dem Gazastreifen. Diese sollten in Ägypten anlegen und dort Verwundete aufnehmen, sagte der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, dem israelischen Radiosender Kan.

Auch heute konnten wieder rund 400 Ausländer sowie Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft den Gazastreifen verlassen. Wie der Palästinensische Rote Halbmond mitteilte, trafen zudem weitere 55 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen ein.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.