Krieg im Nahen Osten

In Rafah suchen weiterhin hunderttausende Menschen Schutz. (picture alliance I Anadolu I Abed Zagout)

Ministerpräsident Netanjahu kündigte zudem an, in der kommenden Woche sein Kriegskabinett einzuberufen, um Zustimmung für einen umfassenden Militäreinsatz in der Grenzstadt Rafah im Gazastreifen zu erhalten. Dieser Plan war in den vergangenen Wochen vielfach auf internationale Kritik gestoßen.

Israels Armee setzt Angriffe fort

Die israelische Armee setzte ihren Einsatz gegen die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen auch heute früh fort. Ein Sprecher sagte, eine Hamas-Zelle sei mit einem Luftangriff ausgeschaltet worden. In der südlichen Stadt Chan Junis habe das Militär zudem mehrere Mitglieder der Terrormiliz festgenommen. Sie hatten sich demnach unter Zivilisten gemischt, die das Kampfgebiet verlassen wollten. Es seien zudem erneut Waffen sichergestellt worden, hieß es weiter.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von vielen zivilen Opfern durch die israelischen Luftangriffe. So seien in Chan Junis und in Gaza-Stadt dutzende Menschen getötet worden. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.