Eine von Syrien aus abgefeuerte Rakete ist in der Nähe eines israelischen Atomreaktors detoniert.

Dies teilte die israelische Armee mit. Demnach war die Rakete eigentlich auf israelische Flugzeuge abgeschossen worden, verfehlte diese aber und detonierte nahe des Meilers bei der Stadt Dimona. Der Reaktor sei nicht zu Schaden gekommen. Über andere Schäden oder mögliche Opfer gab es zunächst keine Informationen.



Als Vergeltung griff Israel den Angaben zufolge mehrere Militäreinrichtungen in Syrien an. Die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, die israelischen Raketen auf Ziele in Vororten von Damaskus seien von der Luftabwehr abgefangen worden.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.