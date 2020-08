In Israel haben wieder Tausende Menschen gegen Premierminister Netanjahu demonstriert.

Sie versammelten sich vor seiner Residenz in Jerusalem und forderten seinen Rücktritt. Die Proteste dauern seit Wochen an. Kritisiert wird Netanjahus Vorgehen in der Corona-Krise, unter anderem wirft man ihm vorschnelle Lockerungen der Schutzmaßnahmen vor. Außerdem läuft ein Gerichtsverfahren gegen ihn. Netanjahu ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt.