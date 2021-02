Nach massiver Ölverschmutzung haben Tausende Freiwillige und Soldaten die Strände in Israel gesäubert.

Starker Wind und ungewöhnlich hohe Wellen hatten am Dienstag und Mittwoch Tonnen von Teer an die Strände an einem 160 Kilometer langen Küstenabschnitt zwischen Rosch Hanikra und Aschkelon gespült. In einer gemeinsamen Erklärung der israelischen Ministerien für Inneres, Umweltschutz und Gesundheit wurden die Menschen aufgefordert, sich bis auf weiteres von den Stränden fernzuhalten und dort weder zu baden noch Sport zu treiben. Der Teer sei offenbar auf dutzende bis hunderte Tonnen Öl zurückzuführen, die aus einem Schiff ausgelaufen seien, erklärte das Umweltschutzministerium. Viele Meerestiere seien bereits verendet. Bei einem Rundgang an einem Strand in der südlichen Stadt Aschdod sagte Israels Ministerpräsident Netanjahu, die Regierung werde Mittel zur Unterstützung der Aufräumarbeiten bereitstellen.



Bis auf zwei sind alle der rund hundert öffentlichen Strände Israels über den Winter ohnehin geschlossen. Die Badesaison soll am 20. März eröffnet werden.

