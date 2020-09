In Israel sind erneut tausende Menschen gegen Regierungschef Netanjahu auf die Straße gegangen.

Sie versammelten sich vor seinem Amtssitz in Jerusalem sowie vor seiner Privatresidenz im Küstenort Caesarea. Auch anderenorts gab es Proteste. Gefordert wird der Rücktritt Netanjahus. Er ist wegen Korruption angeklagt und steht wegen seiner Corona-Politik in der Kritik. Seine Kritiker werfen ihm vor, die Corona-Einschränkungen zu rasch gelockert zu haben. Mittlerweile starben in Israel etwa tausend Menschen an oder mit dem Coronavirus. Seit längerem kommt es immer wieder zu Kungebungen gegen Netanjahu.