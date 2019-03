Am Grenzzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen haben sich tausende Palästinenser zu Demonstrationen versammelt.

Mehrere Gruppierungen haben zu einem "Eine-Million-Marsch" aufgerufen, um an den Beginn der Massenproteste am Grenzzaun vor einem Jahr zu erinnern. Die Palästinenser fordern neben der Aufhebung der Blockade ein Recht auf Rückkehr in Gebiete, die von Israel besetzt wurden.



In der vergangenen Nacht war bei Protesten an der Grenze ein Palästinenser getötet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurde er von israelischen Soldaten erschossen. Die Armee teilte mit, Palästinenser hätten Sprengsätze in Richtung Grenzzaun geworfen. Die Soldaten hätten die Versammlungen aufgelöst und dabei seien Schüsse gefallen.