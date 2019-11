Der israelische Premierminister Netanjahu hat die gezielte Tötung eines Kommandeurs der Extremistengruppe "Islamischer Dschihad" verteidigt. Heute früh waren daraufhin aus dem Gazastreifen nach israelischen Angaben mehr als 50 Raketen auf Israel abgefeuert worden - unter anderem auf Tel Aviv. Die EU rief zur Deeskalation auf.

Netanjahu erklärte, die Entscheidung, den Kommandeur zu töten, sei einstimmig von der israelischen Regierung beschlossen worden: "Er war eine tickende Bombe". Die Armee habe den besten Zeitpunkt bestimmt.



Heute habe sich ein "Gelegenheitsfenster" geboten, "mit maximalen Erfolgsaussichten und minimaler Gefahr für Unbeteiligte". Israel werde alles tun, um sich zu schützen, so Netanjahu. Der "Islamische Dschihad" stehe hinter hunderten Raketenangriffen aus dem Gazastreifen und sei dabei gewesen, neue Attacken auf Israel zu planen.



Die EU erklärte, das Leben und die Sicherheit der palästinensischen und der israelischen Zivilbevölkerung müssten geschützt werden. Es sei nicht hinnehmbar, dass mit Raketen auf Zivilisten geschossen werde.



Nach israelischen Angaben wurden mehrere Menschen verletzt, auch Wohnhäuser wurden beschädigt. Viele Geschäfte, Schulen und Büros blieben sicherheitshalber geschlossen. Unser ARD-Hörfunkkorrespondenten Hammer berichtet, zum ersten Mal seit auch in Tel Aviv die Schulen geschlossen blieben.

"Voll verantwortlich"

Palästinenservertreter im Westjordanland verurteilten die gezielte Tötung. "Die israelische Regierung ist voll verantwortlich für alle Folgen dieses Verbrechens", sagte der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat.



Die israelische Armee erklärte, man habe die Militärpräsenz im Grenzgebiet zum Gazastreifen verstärkt und stelle sich auf eine mehrtägige Auseinandersetzung ein.

Befehlshaber getötet

Zuvor hatte die Armee bekanntgegeben, durch einen Luftangriff auf ein Haus in Gaza-Stadt habe man einen Befehlshaber des Islamischen Dschihad in Palästina getötet. Die Gruppe bestätigte, bei dem Angriff seien ihr Kommandeur für den Norden des Gazastreifens und seine Frau getötet worden. Zwei Menschen seien verletzt worden. Israel hatte den Mann für vergangene Raketenangriffe auf den Süden des Landes verantwortlich gemacht.



Die "Jerusalem Post" zitiert auch einen hochrangigen Funktionär des Islamischen Dschihad mit den Worten, Israels Ministerpräsident Netanjahu habe mit der Tötung des Kommandeurs "alle roten Linien" überschritten: "Wir ziehen in den Krieg".



Nach Angaben Syriens griff Israel auch das Haus eines weiteren Kommandeurs des Islamischen Dschihad in Damaskus an. Dabei soll sein Sohn getötet worden sein.