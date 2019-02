Neuer israelischer Außenminister ist der bisherige Transportminister Katz.

Regierungschef Netanjahu übergab das Amt, das er bislang in Personalunion innehatte, heute an seinen Parteifreund. Das israelische Außenministerium begrüßte die Ernennung und erklärte, mit Katz werde man weitere Errungenschaften im Bereich der Außenpolitik erreichen. - Der 63-Jährige vertritt eine harte Haltung gegenüber den Palästinensern und sieht derzeit keine Möglichkeit für eine Zweistaaten-Lösung. Am 9. April wird in Israel ein neues Parlament gewählt.



Netanjahu hatte das Außenministerium seit Beginn seiner jüngsten Amtszeit 2015 selbst geleitet. Er war dafür kritisiert worden, dass er zusätzlich zum Regierungsvorsitz noch mehrere Ministerposten innehatte - neben dem Außenministerium das Verteidigungsministerium und das Gesundheitsministerium. Eine Bürgerrechtsbewegung hatte deswegen vor dem Höchsten Gericht Beschwerde eingelegt.