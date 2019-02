Neuer israelischer Außenminister soll der bisherige Transportminister Katz werden.

Das teilte ein Sprecher der regierenden Likud-Partei in Jerusalem mit. Ministerpräsident Netanjahu, der das Amt in Personalunion innehabe, werde das Außenministerium mit Blick auf die bevorstehenden Parlamentswahlen an seinen Parteifreund übergeben. Katz vertritt eine harte Haltung gegenüber den Palästinensern und sieht derzeit keine Möglichkeiten für eine Zweistaaten-Lösung. Er kündigte an, gemeinsam mit Netanjahu die israelische Außenpolitik zu weiteren Erfolgen führen zu wollen.