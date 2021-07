Israel will als erstes Land über 60-Jährige ein drittes Mal gegen das Coronavirus impfen lassen.

Regierungschef Bennett teilte mit, dies gelte für diejenigen Menschen, die vor mindestens fünf Monaten ihre zweite Impfdosis erhalten haben. Empfohlen hatte dies ein Expertenteam in Israel. Die Impfkampagne soll laut Bennet in wenigen Tagen beginnen. Hintergrund dafür sind Zahlen der Regierung, wonach die Effektivität der in Israel verwendeten Biontech/Pfizer-Impfung seit Anfang Juni stark nachgelassen habe. Zudem steigt im Land die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Weltgesundheitsorganisation hatte zuletzt mitgeteilt, dass es noch nicht genug Daten gebe, die die Notwendigkeit einer dritten Impfung belegen. In Israel haben sich in den vergangenen drei Tagen jeweils mehr als 2.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 29.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 27.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 22.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.