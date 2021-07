Israel ruft als erstes Land der Welt Einwohner über 60 Jahren zu einer dritten Impfung gegen das Coronavirus auf.

Regierungschef Bennett teilte mit, dies gelte für diejenigen in der Altersgruppe, die vor mindestens fünf Monaten ihre zweite Impfdosis erhalten hatten. Die erneuten Impfungen sollen Bennett zufolge in wenigen Tagen möglich sein. Präsident Herzog werde bereits heute seine dritte Impfdosis gegen Covid-19 erhalten. Nach Angaben des Regierungschefs bekamen in Israel bereits 2.000 Menschen mit Immunschwäche eine dritte Dosis.



Hintergrund sind Zahlen der Regierung, wonach die Effektivität der in Israel verwendeten Biontech/Pfizer-Impfung seit Anfang Juni stark nachgelassen habe. Zudem steigt im Land die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Weltgesundheitsorganisation hatte zuletzt mitgeteilt, dass es noch nicht genug Daten gebe, die die Notwendigkeit einer dritten Impfung belegten. Mit Blick auf die USA sagte Präsident Biden, dass medizinische Berater eine Auffrischungsimpfung zum jetzigen Zeitpunkt nicht für nötig hielten.

