Außenminister Maas hat das Abkommen über diplomatische Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten als einen historischen Schritt begrüßt.

Nach einem Telefongespräch mit dem israelischen Außenminister Aschkenasi sagte Maas, die Normalisierung der Beziehungen sei ein wichtiger Beitrag zum Frieden in der Region. Auch sei es gut, dass die israelische Regierung ihre Annexionspläne suspendiere. Deutschland halte am Ziel einer verhandelten Zweistaatenlösung fest. Man sei auch bereit, einen Prozess zur Wiederaufnahme direkter Verhandlungen tatkräftig zu unterstützen. Auch UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte das Abkommen.



Palästinenserpräsident Abbas sowie die Regierungen des Iran und der Türkei verurteilten die Übereinkunft und warfen den Vereinigten Arabischen Emiraten vor, die Palästinenser verraten zu haben.



Das von den USA vermittelte Abkommen sieht eine Normalisierung der Beziehungen vor. Ob es aber wirklich zu diplomatischen Kontakten kommt, ist nach Einschätzung des früheren israelischen Botschafters in Berlin, Primor, noch nicht abzusehen.