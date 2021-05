Nach massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel hat die israelische Luftwaffe Ziele in dem Küstenstreifen bombardiert. Wie die Armee mitteilte, wurden dabei drei Anhänger der Hamas gezielt getötet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza kamen 20 Palästinenser ums Leben, 67 weitere Menschen wurden verletzt. Die genauen Umstände sind unklar. Es gibt Berichte, wonach einige Menschen durch fehlgeleitete Raketen der eigenen Seite getötet wurden.

Die Hamas hatte per Ultimatum den Abzug aller Polizisten und Siedler vom Tempelberg in Jerusalem gefordert. Als Israel dem nicht nachkam, begann ein massiver Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen unter anderem auch auf den Großraum Jerusalem. Zuletzt hatte es dort 2014 Raketenalarm gegeben.



Heute hatte es auf dem Tempelberg wieder Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Sicherheitskräften gegeben. Vor der Al-Aksa-Moschee setzten Polizisten Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschosse gegen Steine und Feuerwerkskörper werfende Palästinenser ein. Palästinensische Rettungskräfte sprachen von mehr als 300 Verletzten. Nach israelischen Polizei-Angaben wurden fast zwei Dutzend Beamte verletzt. Auf dem historischen Gelände brach ein größeres Feuer aus. Berichte über etwaige Schäden liegen nicht vor. Auslöser der Proteste, die seit vergangener Woche andauern, waren drohende Zwangsräumungen palästinensischer Wohnungen in Ost-Jerusalem. Die USA und Großbritannien verurteilten die Eskalation.

