Militante Palästinenser im Gazastreifen haben rund 150 Raketen auf Israel abgefeuert. Viele davon seien von der Raketenabwehr abgefangen worden, teilte das Militär am Abend mit. Auch der Großraum Jerusalem war Ziel der Attacke.

Ministerpräsident Netanjahu sprach von einer roten Linie, die die palästinensischen Terrororganisationen überschritten hätten. Die israelische Luftwaffe bombadierte darauf hin Ziele im Gaza-Streifen, bei denen mindestens 20 Menschen getötet wurden. Vorausgegangen waren der Eskalation erneut schwere Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in Jerusalem, bei denen mehr als 300 Menschen verletzt wurden. Auslöser der gewaltsamen Proteste war vergangene Woche die drohende Zwangsräumung von Palästinensern aus ihren von Israelis beanspruchten Wohnungen in Ost-Jerusalem. Die EU forderte ein sofortiges Ende der Gewalt. Der Abschuss von Raketen aus dem Gaza-Streifen auf die Zivilbevölkerung in Israel sei vollkommen unzulässig und heize eine Eskalation an, erklärte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell in Brüssel. Er rief alle Seiten zur Mäßigung auf. Vor allem müssten weitere zivile Opfer vermieden werden. Ähnlich äußerten sich auch die USA.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.