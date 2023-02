Der jordanische König Abdullah II (Archivbild) (dpa / picture alliance / Balkis Press / Abaca)

Das Treffen kam durch jordanische Vermittlung zustande. Wie ein Sprecher des Außenministeriums in Amman mitteilte, erklärten sich die Konfliktparteien dazu bereit, im Nahost-Konflikt auf eine Deeskalation und auf einen gerechten und langfristigen Frieden hinzuarbeiten. Zudem verpflichteten sich beide Seiten, jegliche Gewalt zu unterbinden. Israel kündigte an, in den kommenden vier bis sechs Monaten keine neuen Bewilligungen für den Bau von Siedlungen im besetzten Westjordanland auszustellen. Der israelische Finanzminister Smotrich erklärte bereits, er werde einem derartigen Vorhaben seine Zustimmung verweigern. Ein Vertreter der islamistischen Hamas bezeichnete das Treffen als wertlos.

In den vergangenen Wochen war die Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern eskaliert. Heute wurden bei einem Anschlag in der Nähe von Nablus im Westjordanland zwei jüdische Siedler von einem Palästinenser getötet. Zuvor waren bei einem Anti-Terror-Einsatz der israelischen Armee in Nablus elf Menschen getötet worden. Daraufhin feuerten militante Palästinenser aus dem Gazastreifen mehrere Raketen auf Israel ab.

