Nahost-Konflikt

Der jordanische König Abdullah II (Archivbild) (dpa / picture alliance / Balkis Press / Abaca)

Die jordanische Regierung hatte das Treffen in ihrem Land vermittelt und teilte mit, die Konfliktparteien hätten zugesagt, auf eine Deeskalation hinzuarbeiten und jegliche Gewalt zu unterbinden. Israel kündigte an, in den kommenden vier bis sechs Monaten keinen Neubau von Siedlungen im besetzten Westjordanland mehr zu bewilligen. Allerdings erklärte Finanzminister Smotrich umgehend, er werde einem derartigen Vorhaben seine Zustimmung verweigern. Die Fatah-Partei erklärte auf Twitter, die palästinensische Autonomiebehörde hege den Wunsch, das Blutvergießen zu beenden. Ein Vertreter der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas nannte das Treffen dagegen "wertlos".

Zuletzt war die Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern eskaliert. Heute wurden bei einem Anschlag in der Nähe von Nablus im Westjordanland zwei jüdische Siedler von einem Palästinenser getötet. Bei einem Anti-Terror-Einsatz der israelischen Armee waren zuvor in Nablus elf Menschen getötet worden. Daraufhin feuerten militante Palästinenser aus dem Gazastreifen mehrere Raketen auf Israel ab.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.