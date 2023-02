Nahost-Konflikt

Der jordanische König Abdullah II (Archivbild) (dpa / picture alliance / Balkis Press / Abaca)

Die jordanische Regierung hatte das Treffen in ihrem Land vermittelt und teilte mit, die Konfliktparteien hätten zugesagt, auf eine Deeskalation hinzuarbeiten und jegliche Gewalt zu unterbinden. Außerdem habe Israel angekündigt, in den kommenden vier bis sechs Monaten keinen Neubau von Siedlungen im besetzten Westjordanland mehr zu bewilligen. Dies wurde inzwischen aber von israelischer Seite zurückgewiesen. Die Fatah-Partei erklärte auf Twitter, die palästinensische Autonomiebehörde hege den Wunsch, das Blutvergießen zu beenden. Ein Vertreter im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, die nicht an dem Treffen beteiligt war, nannte die Gespräche dagegen "wertlos".

Derweil steckten israelische Siedler im Westjordanland Häuser und Autos in einem palästinensischen Dorf in Brand. Der Rote Halbmond berichtete von mehr als 100 Verletzten. Zuvor hatte in dem Ort Hawara ein Palästinenser zwei Israelis erschossen. Soldaten versuchten, die Ordnung wieder herzustellen. Israels Ministerpräsident Netanjahu rief zur Ruhe auf.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.