Die Menschenrechtskommissarin der UNO, Bachelet, hat Israel erneut aufgefordert, die umstrittene Teilannexion des Westjordanlands zu unterlassen.

In einer Mitteilung betonte Bachelet, dass Annexion stets illegal sei - egal ob es sich um 30 oder 5 Prozent des besetzten Gebietes handele. Sie habe große Sorge, dass schon die geringste Annexion zu verstärkter Gewalt und Tod führe.



Das israelische Außenministerium warf Bachelet Voreingenommenheit vor. Es sei nicht überraschend, dass sie sich der palästinensischen Kampagne gegen den US-Plan angeschlossen habe und Erklärungen veröffentliche, bevor eine Entscheidung gefallen sei, so ein Sprecher.



Die israelische Regierung will auf Grundlage des Nahost-Plans von US-Präsident Trump bis zu 30 Prozent des besetzen Westjordanlands annektieren und erste Schritte möglicherweise noch in dieser Woche einleiten.