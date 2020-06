Die Menschenrechtskommissarin der UNO, Bachelet, hat Israel erneut aufgefordert, die umstrittene Teilannexion des Westjordanlands zu unterlassen.

In einer Mitteilung betonte Bachelet, dass Annexion stets illegal sei - egal ob es sich um 30 oder 5 Prozent des besetzten Gebietes handele. Sie habe große Sorge, dass schon die geringste Annexion zu verstärkter Gewalt und Tod führe.



Die deutsche Botschafterin in Israel, Wasum-Rainer, warnte Israel vor den politische Folgen. Die Europäische Union werde Änderungen der Grenzen nicht anerkennen, sagte Wasum-Rainer dem Armee-Radio. Aus Protest gegen die Pläne der israelischen Regierung färbten Unbekannte einen Springbrunnen auf dem Donald-Trump-Platz bei Tel Aviv mit Kunstblut rot. Ein Schriftzug auf dem Boden besagte, man werde die Annexion mit Blut bezahlen müssen.



Die israelische Regierung will auf Grundlage des Nahost-Plans von US-Präsident Trump bis zu 30 Prozent des besetzen Westjordanlands annektieren und erste Schritte möglicherweise noch in dieser Woche einleiten.