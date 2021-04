In Jerusalem ist es zwischen rechten jüdischen Demonstranten und Palästinensern zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen.

Die Polizei nahm demnach mehr als 30 Personen von beiden Seiten fest. Mehr als 100 Menschen sollen verletzt worden sein. Die Sicherheitskräfte setzten Rauch- und Blendgranaten sowie Tränengas ein, um die Gruppen zu trennen. Hunderte Juden waren dem Aufruf der rechten Gruppe "Lehava" zu einem Marsch in die Altstadt gefolgt. Sie riefen Hassparolen wie "Tod den Arabern". Am Damaskustor hatten sich hunderte palästinensische Gegendemonstranten versammelt. - Auslöser der seit Tagen anhaltenden Auseinandersetzungen sind Videos in Sozialen Netzwerken, die Angriffe palästinensischer Jugendliche auf strengreligiöse Juden dokumentieren.

