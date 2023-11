Krieg in Nahost

Das israelische Militär bereitet sich darauf vor, die Hamas auch unterirdisch anzugreifen. (HO / Israel Defense Forces / AP / dpa / HO)

Man sei bereits tief in der Stadt Gaza im Einsatz, teilte die Armee mit. In den vergangenen 24 Stunden seien mehrere Kommandeure der Hamas getötet worden. Zwei von ihnen seien Drahtzieher des Massakers in Israel am 7. Oktober gewesen.

Zuletzt hatte Israel erklärt, die Stadt Gaza eingekreist und den Gazastreifen in einen nördlichen und einen südlichen Teil geteilt zu haben.

Die Zahl der getöteten Palästinenser ist nach Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums auf mehr als 10.000 gestiegen. UNO-Generalsekretär Guterres warnte davor, dass der Gazastreifen zu einem Friedhof für Kinder werde.

Der Grenzübergang Rafah nach Ägypten wurde nach Agenturberichten wieder für die Ausreise von Ausländern und den Transport von Verletzten geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.