In Israel hat die Parlamentswahl begonnen.

Es ist die vierte Abstimmung über ein neues Parlament innerhalb von zwei Jahren. Ministerpräsident Netanjahu strebt nach zwölf Jahren an der Macht ein weiteres Mandat an. Die bisherige Koalitionsregierung unter seiner Führung war im Dezember im Streit um den Haushalt zerbrochen. Netanjahu muss sich derzeit wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Im Wahlkampf versucht er unter anderem mit der schnellen Impfkampagne in seinem Land zu punkten.



Umfragen sagen einen knappen Wahlausgang und eine hohe Beteiligung vorher. Insgesamt sind rund 6,6 Millionen Menschen sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

