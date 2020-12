Israel steuert möglicherweise auf Neuwahlen zu, es wären die vierten innerhalb von zwei Jahren.

Die Knesset stimmte heute für ein Gesetz zur Auflösung des Parlaments. Der von der Opposition initiierte Vorstoß geht nun zunächst vor den Legislativausschuss. Bis zu einer möglichen Auflösung des Parlaments wären drei weitere Lesungen erforderlich.



Der Antrag wurde auch vom Bündnis Blau-Weiß von Verteidigungsminister Gantz unterstützt, das gemeinsam mit Netanjahus Likud zur Regierung gehört. In der Koalition gibt es Streit um den Haushalt. Gantz warf Netanjahu in der Debatte zudem vor, sein einziges Interesse sei sein eigenes politisches Überleben. Er versuche alles, um eine Verurteilung in dem gegen ihn laufenden Korruptionsprozess zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.