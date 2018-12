In Israel kommt es im April nächsten Jahres zu vorgezogenen Neuwahlen.

Darauf hätten sich die Mitglieder der Regierungskoalition geeinigt, teilte ein Sprecher von Ministerpräsident Netanjahu per Twitter mit. Hintergrund dürfte die Regierungskrise in Israel sein, nachdem Verteidigungsminister Lieberman aus Protest gegen die Waffenruhe mit der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen im November zurückgetreten war. Liebermans Partei "Unser Haus Israel" hatte sich dabei aus der Regierungskoalition zurückgezogen. Netanjahu hatte sich damals strikt gegen Neuwahlen ausgesprochen und erklärt, eine Auflösung des Parlaments und vorgezogene Neuwahlen wären in der aktuell sensiblen Situation unverantwortlich.