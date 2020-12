In Israel hat das oberste Gericht die Auslieferung einer wegen sexuellen Missbrauchs angeklagten Lehrerin an Australien genehmigt.

Es wies den Einspruch der Frau zurück. Der israelische Justizminister Nissenkorn kündigte an, den Auslieferungsbefehl umgehend zu unterzeichnen.



Die in Israel geborene Lehrerin soll sich in Australien wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern in 74 Fällen verantworten. Sie hatte von 2000 bis 2008 in einer ultraorthodoxen Schule in Melbourne unterrichtet und war später nach Israel zurückgekehrt. Der Fall hatte die Beziehungen zwischen den beiden Staaten belastet. Mutmaßliche Opfer warfen der Regierung in Jerusalem vor, die Aufklärung zu behindern. Die Lehrerin weist die Missbrauchs-Vorwürfe zurück.

