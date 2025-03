Kämpfer der Huthi-Miliz (Archivbild) (- / AP / dpa / -)

Das Geschoss sei abgefangen worden bevor es in den israelischen Luftraum eindringen konnte, hieß es in einer Mitteilung. In Jerusalem und anderen Orten in Israel wurde Luftalarm ausgelöst.

Das US-Militär setzte nach Angaben jemenitischer Medien seinerseits die Luftangriffe auf Stellungen der Huthis im Norden des Jemen fort. US-Verteidungsminister Hegseth kündigte zudem an, einen zweiten Flugzeugträger in die Region zu entsenden.

Die vom Iran unterstützte militant-islamistische Huthi-Miliz greift neben Zielen in Israel regelmäßig auch Frachtschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.