Der Internationale Gerichtshof in Den Haag. (IMAGO / Steinach)

Südafrika fordert in einem Eilantrag den sofortigen Abzug des israelischen Militärs aus Rafah - um einen - wie es heißt - "Völkermord" an der palästinensischen Zivilbevölkerung zu verhindern. Von israelischer Seite hieß es, dass die Stadt im Süden des Gazastreifens eine Hochburg der Terrororganisation Hamas sei. Israel versuche sich und seine Bürger zu verteidigen. Mit seinem Handeln verhöhne Südafrika den abscheulichen Vorwurf des Völkermords.

Das israelische Militär hält trotz internationaler Warnungen an den Angriffen auf Rafah fest. Auch die Außenminister von 13 Staaten, darunter Deutschland, warnen in einem Brief vor einer umfassenden Offensive. Sie fordern außerdem mehr Hilfe für die palästinensische Bevölkerung.

