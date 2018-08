Israel hat nach palästinensischen Angaben weitere Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen.

Dabei seien 18 Menschen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt mit. Zuvor soll erneut eine Rakete aus dem Palästinensergebiet auf Israel abgefeuert worden sein. Am Nachmittag hatten die Hamas und ihre Verbündeten noch erklärt, die Angriffe auf Israel vorerst zu beenden. Außerdem würden Verhandlungen über eine langfristige Waffenruhe mit Israel unter ägyptischer Vermittlung geführt, hieß es. Bereits in der vergangenen Nacht hatte Israel auf den Beschuss aus dem Gazastreifen mit Luftangriffen auf militärische Ziele der Hamas reagiert.



Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich besorgt über die Zuspitzung der Lage und forderte beide Seiten zur Zurückhaltung auf.