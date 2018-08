Israel will einem Bericht zufolge mehr als 1.000 weitere Wohnungen im besetzten Westjordanland bauen.

Die Zivilverwaltung habe die Errichtung von 382 Wohnungen abschließend genehmigt, teilte die Menschenrechtsorganisation Peace Now mit. Darüber hinaus sei dem Bau von 622 Wohnungen in einer ersten Planungsphase zugestimmt worden. Die Zivilverwaltung äußerte sich zunächst nicht.



Rund 600.000 Israelis wohnen in mehr als 200 Siedlungen im Westjordanland sowie in Ost-Jerusalem. Der UNO-Sicherheitsrat hatte 2016 einen vollständigen Siedlungsstopp von Israel gefordert.