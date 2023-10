Krieg gegen die Hamas

Explosionen, verursacht durch israelischen Beschuss im nördlichen Gazastreifen (Abed Khaled/AP/dpa)

Die Nachrichtenagentur AFP berichtete, der Norden des Gazastreifens werde massiv beschossen. Die Essedin-al-Kassam-Brigaden, die militärische Unterorganisation der Hamas, erklärten, es gebe Kämpfe mit israelischen Soldaten an zwei Orten. Außerdem gaben sie an, Raketen auf Israel abgeschossen zu haben. Israelische Medien meldeten, Raketen seien in Richtung Tel Aviv sowie in Richtung des Zentrums des Landes abgefeuert worden. Die Hamas-Führung erklärte, Israel habe die Kommunikation und den größten Teil des Internets im Gazastreifen gekappt. Bereits in den vorausgegangenen Nächten hatte die israelische Armee Bodeneinsätze mit Panzern in dem Palästinensergebiet ausgeführt. Die Streitkräfte teilten mit, es habe sich jeweils um einen gezielten Angriff gehandelt. Die angekündigte großangelegte Bodenoffensive ist bislang ausgeblieben. Im Westjordanland protestierten gestern Abend Medienberichten zufolge tausende Palästinenser gegen den israelischen Militäreinsatz.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.