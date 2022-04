Westjordanland

Grenzmauer in Israel mit Wachturm (Deutschlandradio/Korrespondenten)

In der Stadt Dschenin suchten Soldaten den dritten Tag in Folge nach Angehörigen des Mannes, der in der vergangenen Woche in Tel Aviv drei Menschen getötet und acht weitere verletzt hatte. Der Palästinenser war nach stundenlanger Fahndung erschossen worden. Es war bereits der vierte Anschlag in Israel innerhalb von zwei Wochen. Insgesamt starben 14 Menschen.

Als Schutzmaßnahme beschloss das israelische Sicherheitskabinett, den Sperrzaun zu den besetzten palästinensischen Gebieten zu verstärken. Verteidigungsminister Gantz teilte mit, im nördlichen Teil des Westjordanlandes solle der Zaun so schnell wie möglich durch eine bis zu neun Meter hohe Betonmauer ersetzt werden. Dafür sei ein Anfangsbudget von umgerechnet rund 100 Millionen Euro vorgesehen.

