In Tel Aviv haben erneut mehrere tausend Menschen gegen die Politik der israelischen Regierung in der Coronakrise protestiert.

Sie wandten sich gegen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die damit verbundenen wirtschaftlichen Einbußen. Auf dem zentralen Rabin-Platz wurde die Zahl der Demonstranten durch Polizeikontrollen beschränkt. Die umliegenden Straßen füllten sich mit zahlreiche Menschen, die Gesichtsmasken trugen.



Wegen der Corona-Pandemie gab es in Israel von März an zahlreiche Kontaktbeschränkungen. Die Arbeitslosigkeit betrug in der Folge 21 Prozent. Nach der Wiederöffnung der Wirtschaft stiegen die Covid-19-Fälle abermals an. Ministerpräsident Netanjahu entschied daher über erneute Einschränkungen.