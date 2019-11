Militante Palästinenser haben erneut zehn Raketen auf Israel abgefeuert.

Wie das israelische Militär mitteilte, wurden acht Flugkörper abgefangen. Eine Rakete sei aber in Sderot in ein Haus eingeschlagen. Rettungskräften zufolge wurde niemand verletzt. Schon am Donnerstag hatten Palästinenser erstmals nach einem Monat wieder Raketen auf Israel abgeschossen.



Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben im Anschluss an den jüngsten Beschuss mehrere Ziele der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen an. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben drei Menschen verletzt.