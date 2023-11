Ab morgen soll es zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas eine Feuerpause geben. (picture alliance / Anadolu / Abed Rahim Khatib)

Am Nachmittag werde die Hamas dann eine erste Gruppe von 13 Geiseln freilassen. Die Einigung war unter Vermittlung Katars zustande gekommen. Beginnen soll die Waffenruhe um 6 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Derweil will Israel seinen Militäreinsatz im Gazastreifen nach Ablauf der Frist mindestens zwei weitere Monate fortsetzen. Verteidigungsminister Galant sagte, in den nächsten Tagen sollten die Soldaten Waffen nachliefern und sich auf die kommenden Gefechte vorbereiten. Die Armee werde weiter Druck ausüben, um noch mehr von der militant-islamistischen Hamas festgehaltene Geiseln zu befreien. Auch nach dieser "intensiven Phase" werde es noch viele Einsätze in Gaza geben.

Diese würden so lange andauern, bis von dort keine militärische Bedrohung für Israel mehr ausgehe, betonte Galant.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.