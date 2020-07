Bei Protesten gegen Ministerpräsident Netanjahu sind in Israel rund 50 Demonstranten festgenommen worden.

Wie die Polizei mitteilte, sollen sie an Störaktionen sowie Angriffen auf Sicherheitskräfte und Journalisten beteiligt gewesen sein. Tausende Menschen hatten sich gestern Abend in Jerusalem vor der Residenz des Regierungschefs versammelt. Nach israelischen Medienberichten versuchten einige, Polizeibarrikaden niederzureißen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.



Netanjahu ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Er streitet alle Vorwürfe ab. Zudem steht er auch wegen des Krisenmanagements in der Corona-Pandemie in der Kritik.