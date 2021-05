Bei neuen Ausschreitungen in Jerusalem hat es zahlreiche Verletzte gegeben.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, kam es am Felsendom zu Auseinandersetzungen zwischen Hunderten Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Diese setzten Blendgranaten, Gummigeschosse und Tränengas ein, um die aufgebrachte Menge aufzulösen.



In Israel wird heute der Jerusalem-Tag gefeiert, mit dem an die Eroberung des Ostteils der Stadt 1967 erinnert wird. Minsterpräsident Netanjahu hatte betont, man werde die Religionsfreiheit für alle wahren, aber keine Gewalt dulden.



In Israel kommt es seit Tagen zu Gewalt zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Hintergrund sind Proteste gegen geplante Zwangsräumungen von Wohnungen palästinensischer Familien. UNO-Generalsekretär Guterres forderte Israel auf, maximale Zurückhaltung zu üben. Auch die US-Regierung zeigte sich beunruhigt. Das Präsidialamt in Washington teilte mit, Sicherheitsberater Sullivan habe mit seinem israelischen Kollegen Ben-Shabbat telefoniert.



Nach den Zusammenstößen in Jerusalem hatten mehrere muslimische Länder Kritik an Israel geübt. So sprach etwa die Regierung im benachbarten Jordanien von "barbarischen" Angriffen auf Gläubige in der Al-Aksa-Moschee.

