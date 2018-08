In der israelischen Metropole Tel Aviv haben zehntausende Menschen gegen das umstrittene "Nationalitätsgesetz" demonstriert.

Das im Juli verabschiedete Gesetz verankert Israels Status als jüdischer Nationalstaat und legt Hebräisch als offizielle Landessprache fest. Arabisch, zuvor noch zweite Amtssprache, hat nur noch einen "Sonderstatus". Außerdem wird der Bau jüdischer Gemeinden in Israel nun besonders gefördert. Das Gesetz wird von arabischen Minderheiten, aber auch vielen jüdischen Israelis als diskriminierend kritisiert.



Zu dem Protest aufgerufen hatte das "Forum der drusischen Armeeoffiziere". Rund 130.000 der etwa neun Millionen Israelis sind arabische Drusen, deren Religion aus dem Islam hervorgegangen ist. Anders als muslimische und christliche Araber dienen Drusen in der israelischen Armee. Die Drusen sind in Israel als eigenständige Religion und Volksgruppe anerkannt.