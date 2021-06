In Tel Aviv haben zehntausende Menschen an der Gay-Pride-Parade teilgenommen.

Sie forderten gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle. Kurz vor Beginn der Parade nahm die israelische Polizei nach eigenen Angaben einen Mann fest, der einen Anschlag geplant haben soll. Er habe mehrere Waffen bei sich gehabt, darunter einen Elektroschocker und ein Würgeholz.



Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung wegen der Corona-Krise ausgefallen. In den Vorjahren nahmen Hunderttausende Menschen teil.



In Israel gilt seit heute wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt außerdem, auch bei Großveranstaltungen im Freien wieder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.