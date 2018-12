In Israel sind Menschen in vielen Städten auf die Straße gegangen, um einen besseren Schutz von Frauen vor Gewalt zu fordern.

Allein in Tel Aviv beteiligten sich Zehntausende an den Protesten. Aktivisten stellten auf einem Platz rund 200 rot gefärbte Paar Schuhe als Symbol für die Gewalt gegen Frauen auf. In Jerusalem gab es ähnliche Aktionen. Die Organisatoren und Teilnehmehr der Proteste forderten die Regierung auf, einen im vergangenen Jahr angekündigten Aktionsplan zum Kampf gegen Gewalt gegen Frauen umzusetzen. In diesem Jahr wurden in Israel mindestens 24 Frauen getötet.