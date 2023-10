Nach Nazi-Vergleich

Israel zieht Konsequenzen aus Äußerungen des kolumbianischen Präsidenten Petro

Nach heftiger Kritik des kolumbianischen Präsidenten Petro an den Angriffen der israelischen Armee im Gazastreifen will Israel seine Exporte an Kolumbien im Sicherheitsbereich einstellen.

16.10.2023