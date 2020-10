In Jerusalem ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen ultraorthodoxen Juden und der Polizei gekommen.

Zwei Personen wurden festgenommen, weil sie Steine auf Beamte geworfen haben sollen. Die Polizisten hatten zuvor eine illegale Gebetsversammlungen in einer Synagoge aufgelöst. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen gilt in Israel eigentlich ein strenges Versammlungsverbot, das auch religiöse Veranstaltungen umfasst. Es gibt jedoch Vorwürfe besonders gegen ultraorthodoxe Juden, sich nicht an die Regeln zu halten. Ultraorthodoxe stellen rund zwölf Prozent der Bevölkerung Israels, verzeichnen derzeit aber rund 40 Prozent der Neuinfektionen.



Mehr zu diesem Thema hören Sie auch [hier im Beitrag unseres Korrespondenten Benjamin Hammer|infektionen_bei_ultra_orthodoxen_in_israel_steigen_weiter_dlf_20201008_0948_5c38d39f.mp3].

