Israel hat angeordnet, zwei Grenzübergänge in den Gazastreifen wieder zu öffnen.

Das Verteidigungsministerium teilte zur Begründung mit, die Gewalt an der Grenze sei zurückgegangen. Die im Gazastreifen herrschende Hamas habe sich bemüht, die Lage zu beruhigen. Die Übergänge Kerem Schalom und Erez waren am vergangenen Mittwoch nach einem Raketenangriff aus dem Palästinensergebiet auf die Wüstenstadt Beerscheva geschlossen worden.



Die Pläne zum Abriss eines Beduinendorfes im Westjordanland hat die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu verschoben. Ziel sei es, mit den Einwohnern der Siedlung Chan al-Ahmar eine Einigung über eine freiwillige Räumung zu erzielen, sagte er nach einem Treffen mit US-Finanzminister Mnuchin in Jerusalem. Der seit Monaten geplante Abriss des Dorfes ist international auf Kritik gestoßen.