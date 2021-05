Militante Palästinenser im Gazastreifen haben mehr als 200 Raketen auf Israel abgefeuert. Viele davon seien von der Raketenabwehr abgefangen worden, teilte das Militär mit. Israel reagierte mit Angriffen auf Ziele im Gazastreifen. UNO, EU und USA forderten ein Ende der Gewalt.

Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell erklärte in Brüssel, der Abschuss von Raketen aus dem Gaza-Streifen auf die Zivilbevölkerung in Israel sei inakzeptabel. US-Außenminister Blinken sagte, alle Seiten müssten zur Deeskalation der Lage beitragen. Zugleich betonte er, Israel habe das Recht, sein Volk und sein Territorium zu schützen. Ein Sprecher des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte sagte in Genf, die Vereinten Nationen seien sehr besorgt über die Lage. Man verurteile jegliche Gewalt, ebenso wie die ethnischen Spaltungen und die Provokationen.

Furcht vor weiterer Eskalation

Der frühere Botschafter Israels in Deutschland, Stein, befürchtet, dass der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern weiter eskalieren wird. Stein sagte im Deutschlandfunk, die Lage sei dramatisch und ein Ende bisher nicht abzusehen.



Der Palästina-Koordinator der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung, Abu Dayyeh, sagte im Deutschlandfunk, die israelische Regierung müsse nun mit der Deeskalation beginnen. Gleichzeitig kritisierte er das Vorgehen der Hamas. Sie versuche, die Situation für sich zu nutzen, um sich in der palästinensischen Politik zu behaupten.

Raketen auf Israel

Nach Angaben des israelischen Militärs ging rund ein Drittel der Geschosse noch im Gaza-Streifen nieder, die meisten anderen seien abgefangen worden. Weiter hieß es, in der Stadt Aschkelon habe es mehrere Verletzte gegeben, als eine Rakete ein Wohngebäude traf.



Ministerpräsident Netanjahu sprach von einer roten Linie, die die palästinensischen Terrororganisationen überschritten hätten. Als Reaktion auf den Beschuss flog die israelische Luftwaffe rund 130 Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. 15 Extremisten seien getötet worden. Nach palästinensischen Angaben gab es mehr als 20 Tote, darunter mehrere Kinder. Die Arabische Liga verurteilte die israelischen Attacken. Der Generalsekretär der Liga, Gheit, bezeichnete die Luftangriffe als willkürlich und unverantwortlich.

Zusammenstöße zwischen Israelis und Palästinensern

In zahlreichen Orten gab es Medienberichten zufolge gewaltsame Demonstrationen von arabischen Israelis. In Ostjerusalem war es gestern erneut zu Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen, bei denen mehr als 500 Menschen verletzt wurden. Nach Angaben von Korrespondenten beruhigte sich die Lage am Tempelberg. Auslöser der gewaltsamen Proteste war vergangene Woche die drohende Zwangsräumung von Palästinensern aus ihren von Israelis beanspruchten Wohnungen in Ost-Jerusalem.

