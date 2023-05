Nahost

Israelis und Palästinenser vereinbaren offenbar Waffenruhe

Israel und die Extremisten-Gruppe Islamischer Dschihad im Gazastreifen haben mit ägyptischer Vermittlung eine Feuerpause vereinbart. Das berichten israelische und arabische Medien. Ein Anführer des Dschihad bestätigte die Einigung. Demnach sollte die Waffenruhe an diesem Abend in Kraft treten. Ägypten rief beide Seiten auf, sich an die Abmachungen zu halten.

13.05.2023