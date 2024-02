Zerstörungen im Gazastreifen (Archivbild) (AFP / SAID KHATIB)

Man habe in der Nacht eine Serie von Attacken auf Terrorziele in der Gegend von Schabura durchgeführt, hieß es in einer Mitteilung der Armee auf Telegram. Die Angriffe seien inzwischen beendet worden. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Laut den von der Terrororganisation Hamas kontrollierten örtlichen Behörden sollen über 100 Menschen ums Leben gekommen sein. In der Region halten sich Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge auf. Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte zuletzt eine Bodenoffensive auf Rafah angekündigt, ebenso wie die Einrichtung eines Fluchtkorridors für Zivilisten. Anders sei die Zerschlagung der Hamas nicht zu erreichen. Seither häufen sich internationale Appelle zur Mäßigung.

Am frühen Morgen gab die israelische Armee bekannt, sie habe im Süden des Gazstreifen zwei von der Hamas entführte Geiseln befreit.

